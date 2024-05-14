Собянин принял решение о благоустройстве территории Варшавских прудов

Будут организованы смотровая и пешеходная зоны с деревянными настилами

Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому в перечень мест массового отдыха у воды включены Варшавские пруды. Это расположенный вблизи дома 131 на Варшавском шоссе в районе Чертаново Южное каскад водоемов, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

"Летом 2019 года была проведена реабилитация двух больших прудов каскада - в районе дома 131, корпуса 1 и корпуса 3 на Варшавском шоссе. Специалисты извлекли иловые отложения, укрепили береговую линию. В планах на 2024 год - берегоукрепление, очистка от илового осадка и мусора дна двух водоемов меньшего размера, расположенных в районе дома 131, корпуса 4 на Варшавском шоссе, а также комплексное благоустройство прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Уточняется, что будут организованы смотровая и пешеходная зоны с деревянными настилами, на прилегающей к прудам территории обустроят пешеходные дорожки, разместят скульптуры, установят скамейки, а для детей - игровую зону. Любители активного отдыха смогут заниматься на спортивной площадке с уличными тренажерами и воркаут-оборудованием.

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