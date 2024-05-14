СФ признал состоявшимися консультации по кандидатам в главы министерств и ведомств

Список в ближайшее время будет направлен президенту

Совет Федерации на пленарном заседании во вторник единогласно принял постановление о признании состоявшимися консультаций по предложенным президентом кандидатурам глав ведомств силового блока и руководителя МИД в правительстве Михаила Мишустина, передает ТАСС.

Теперь список кандидатов будет отправлен на утверждение Владимиру Путину. Напомним, Андрей Белоусов возглавит Минобороны. Владимир Колокольцев сохранит пост главы МВД. Также как Александр Куренков - главы МЧС. Сергей Лавров по-прежнему будет отвечать за внешнюю политику на посту руководителя МИД.

Сергей Нарышкин останется в СВР. Александр Бортников по-прежнему будет директором ФСБ, а Виктор Золотов и Дмитрий Кочнев главами Росгвардии и ФСО. Константин Чуйченко возглавит Минюст. А Александр Линец будет начальником Главного управления специальных программ президента.

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