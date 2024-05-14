Госдума утвердила министров нового правительства

Пленарное заседание длилось восемь часов
Государственная дума во вторник в ходе восьмичасового пленарного заседания утвердила министров нового правительства, передает ТАСС.
В него вошли:
Минтранс - Роман Старовойт (возглавлял Курскую область)
Минпромторг - Антон Алиханов (возглавлял Калининградскую область)
Минэнерго - Сергей Цивилев (возглавлял Кемеровскую область)
Минспорта - Михаил Дегтярев (возглавлял Хабаровский край)
Минсельхоз - Оксана Лут (была первым замглавы ведомства)
Свои посты сохранили:
▪️Минфин – Антон Силуанов ▪️ Минэкономразвития – Максим Решетников ▪️ Минцифры – Максут Шадаев ▪️ Минздрав – Михаил Мурашко ▪️ Минкульт – Ольга Любимова ▪️ Минпросвещения – Сергей Кравцов ▪️ Минобрнауки – Валерий Фальков ▪️ Минтруд – Антон Котяков ▪️ Минстрой – Ирек Файзуллин ▪️ Минприроды – Александр Козлов ▪️ Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики – Алексей Чекунков
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