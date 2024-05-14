Госдума утвердила министров нового правительства

Пленарное заседание длилось восемь часов

Государственная дума во вторник в ходе восьмичасового пленарного заседания утвердила министров нового правительства, передает ТАСС.

В него вошли:

Минтранс - Роман Старовойт (возглавлял Курскую область) Минпромторг - Антон Алиханов (возглавлял Калининградскую область) Минэнерго - Сергей Цивилев (возглавлял Кемеровскую область) Минспорта - Михаил Дегтярев (возглавлял Хабаровский край) Минсельхоз - Оксана Лут (была первым замглавы ведомства) Свои посты сохранили: ▪️Минфин – Антон Силуанов ▪️ Минэкономразвития – Максим Решетников ▪️ Минцифры – Максут Шадаев ▪️ Минздрав – Михаил Мурашко ▪️ Минкульт – Ольга Любимова ▪️ Минпросвещения – Сергей Кравцов ▪️ Минобрнауки – Валерий Фальков ▪️ Минтруд – Антон Котяков ▪️ Минстрой – Ирек Файзуллин ▪️ Минприроды – Александр Козлов ▪️ Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики – Алексей Чекунков

Ранее Совет Федерации одобрил все кандидатуры на посты глав ведомств силового блока и руководителя МИД в правительстве Михаила Мишустина. Так, Андрей Белоусов возглавит Минобороны. Владимир Колокольцев сохранит пост главы МВД, Сергей Лавров по-прежнему будет отвечать за внешнюю политику на посту руководителя МИД.

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет опасений относительно того, что кадровые перестановки в Министерстве обороны могут внести дезорганизацию в действия российских войск.

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