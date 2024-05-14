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Украинский политик обвинил НАТО в геноциде украинцев

18:24
  • вторник
  • 14 мая 2024

Дмитрий Василец назвал страну "натовским концлагерем"

Глава украинской партии "Держава" Дмитрий Василец обвинил НАТО в целенаправленном геноциде украинцев. Об этом он заявил в интервью агентству "Белта".
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Политик считает, что Альянс оккупировал часть его страны. И теперь там идет уничтожение граждан по этническому признаку. По мнению Васильца, при Зеленском Украина превратилась в "натовский концлагерь", где граждан "как животных отлавливают на улицах". Политик уверен, что 50 процентов русскоязычного населения страны настроены лояльно к России. По крайней мере, хотели бы поддерживать с соседней страной мирные отношения. И НАТО хочет уничтожить на поле боя именно таких украинцев.

Напомним, деятельность партии "Держава" на Украине запрещена. Такое решение принял Восьмой апелляционный суд Львова.

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