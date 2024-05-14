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До 17 возросло число жертв обрушения дома в Белгороде

18:03
  • вторник
  • 14 мая 2024

В здание попала украинская ракета

В Белгороде возросло до 17 число погибших при обрушении многоквартирного дома, в который попал украинский снаряд во время массированного обстрела в воскресенье.

Тела еще двух жертв обнаружили спасатели в ходе разбора завалов.

В Минобороны рассказали о пресечении новой террористической атаки киевского режима на гражданские объекты региона. Минувшей ночью средства ПВО перехватили в небе над областью 25 ракет чешской РСЗО "Вампир". Также в Белгороде и окрестностях за сутки сбиты несколько ударных беспилотников. Сообщается о пострадавших мирных жителях. Они получили осколочные ранения.

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