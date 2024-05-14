Парламент Грузии принял нашумевший "закон об иноагентах"

Несмотря на массовые протесты оппозиции

В Грузии в третьем и окончательном чтении принят нашумевший "закон об иноагентах". Парламент утвердил документ, несмотря на массовые протесты оппозиции и обещание президента наложить на него вето.

Против законопроекта ожидаемо выступают США и ЕС, а также ряд международных организаций - НАТО, ОБСЕ и Совет Европы.

Финальное обсуждение документа снова не обошлось без драк. Депутаты сошлись в рукопашной прямо в зале заседаний. За стенами парламента также весь день продолжались беспорядки. На проспекте Руставели собрались сотни протестующих. Сначала они только стучали по металлическому ограждению, требуя призвать к ответу тех, кто проголосовал "за". Но потом попытались прорваться в здание. Несколько человек задержаны.

Еще одна группа митингующих заблокировала служебный вход в парламент. На улицах Тбилиси дежурят усиленные наряды полиции и спецназа. К месту проведения акции протеста подогнали водометы.

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