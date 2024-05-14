Совфед утвердил Ковальчука на пост главы Счетной палаты

Решение было принято единогласно

Борис Ковальчук назначен на должность председателя Счетной палаты России. Такое решение принял Совет Федерации. За него проголосовали все сенаторы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее кандидатуру Бориса Ковальчука для утверждения в качестве руководителя контрольного ведомства внес в Совет Федераций Владимир Путин. С июня 2010 года Ковальчук возглавлял "Интер РАО". А в марте 2024 года был назначен заместителем руководителя контрольного управления президента России.

По закону о Счетной палате, ее глава назначается на срок в шесть лет. Утверждает руководителя ведомства Совет Федерации по представлению президента. Один и тот же человек не может занимать этот пост более двух сроков подряд.

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