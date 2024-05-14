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Совфед утвердил Ковальчука на пост главы Счетной палаты

17:46
  • вторник
  • 14 мая 2024

Решение было принято единогласно

Борис Ковальчук назначен на должность председателя Счетной палаты России. Такое решение принял Совет Федерации. За него проголосовали все сенаторы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее кандидатуру Бориса Ковальчука для утверждения в качестве руководителя контрольного ведомства внес в Совет Федераций Владимир Путин. С июня 2010 года Ковальчук возглавлял "Интер РАО". А в марте 2024 года был назначен заместителем руководителя контрольного управления президента России.

По закону о Счетной палате, ее глава назначается на срок в шесть лет. Утверждает руководителя ведомства Совет Федерации по представлению президента. Один и тот же человек не может занимать этот пост более двух сроков подряд.

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Борис Ковальчук
Борис Ковальчук
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