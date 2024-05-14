На выставке-форуме "Россия" стартует программа "Москва — молодежная столица"

Гостей ждут интересные встречи и мастер-классы

Новая программа начинается на Международной выставке-форуме "Россия". В ближайший месяц все будет посвящено теме "Москва – молодежная столица". Для посетителей пространства Москвы пройдут концерты, мастер-классы, викторины и зарядки. Можно будет встретиться с представителями юношеских объединений. Об этом заявила заместитель Мэра города Наталья Сергунина.

"С 14 мая по 12 июня десятки событий в пространстве столицы будут посвящены инициативам и возможностям для подрастающего поколения. Здесь пройдут презентации карьерных и творческих проектов, лекции экспертов в разных сферах, выступления молодых музыкантов и предпринимателей", — отметила Сергунина.

На одной из тематических сессий руководитель проекта "Молодежь Москвы Маргарита Савинкина расскажет о перспективных направлениях для профессионального и личностного развития юных горожан. Творческую встречу с гостями выставки проведет кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Астрахан. Он поделится опытом работы в кино и театре, а также объяснит, какие качества важны для начинающих артистов.

Расписание мероприятий можно отслеживать на онлайн-странице пространства Москвы. Вход свободный.

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