Определился новый состав правительства России. Как это было

Работу над его формированием провели обе палаты парламента

В Совете Федерации прошли финальные консультации по кандидатам на посты министров силового блока и главы МИДа. Накануне претендентов на эти должности обсудили в профильных комитетах верхней палаты. Кандидатуры внес на рассмотрение президент.

Выступая перед сенаторами, кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов заявил, что в числе первоочередных задач видит развитие военного образования, особенно с использованием опыта, полученного в ходе спецоперации.

"Я, конечно, уже начал знакомиться с делами. Там все вопросы первоочередные. Других просто нет. Но если уж прямо отвечать на ваш вопрос - идет специальная военная операция. И, конечно, все самые насущные текущие вопросы связаны с этим. Противник быстро учится. Ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется буквально еженедельно. Нам здесь нужно не просто учиться, следовать, нам нужно упреждать противника", - сказал Белоусов.

Кандидат на пост главы МИДа Сергей Лавров убежден, что Москва и Пекин играют балансирующую роль в мировых делах, а предстоящий на этой неделе визит Владимира Путина в Китай укрепит эту совместную работу.

"В Париже была встреча Си Цзиньпина с Макроном. Там была Урсула фон дер Ляйен, которая прямо в присутствии китайских гостей сказала, что Китай слишком много всего производит и надо бы производить поменьше, будем вводить санкции. Так что здесь не только за Россию наказывают всех, кто хочет проявлять самостоятельность", - отметил Лавров.

Владимир Колокольцев, которого президент предложил на пост главы МВД, в числе прочих ответил на вопрос сенаторов о проблеме мигрантов в России.

Сегодня мы готовим реформу по регулированию трудовой миграции и установлению контроля за их пребыванием. А что касается совершения иностранными гражданами-мигрантами правонарушений, преступлений - я могу в количественном отношении сказать: эта цифра не столь высокая. Иностранными гражданами у нас в стране в общем массиве преступлений совершается всего четыре процента. Но насколько высока напряженность в обществе из-за поведения этих иностранных граждан, что мы просто обязаны реагировать на подобные даже единичные случаи.

Совет Федерации рассмотрел сегодня и кандидатуры глав Минюста Константина Чуйченко, МЧС Александра Куренкова, директора ФСБ Александра Бортникова, службы внешней разведки Сергея Нарышкина, ФСО Дмитрия Кочнева, Росгвардии Виктора Золотова. Также сенаторы впервые рассмотрели кандидатуру Бориса Ковальчука на пост председателя Счетной палаты - прежде этот вопрос находился в ведении Госдумы.

Нижняя палата, в свою очередь, завершила формирование гражданского блока правительства. Кандидатуры 16 министров были согласованы на заседаниях профильных комитетов в воскресенье. Но на пленарном заседании они снова представляли свои программы и отвечали на вопросы - таков регламент.

"Президент неслучайно многократно подчеркивал, что он часть полномочий передал гражданам страны, чтобы они через депутатов утверждали правительство Российской Федерации. И нам с вами придется и дальше вести этот диалог. Он должен быть другим по содержанию и, самое главное, ответственности", - указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Состав кабмина обновился. Примечательно, что руководителями ряда федеральных ведомств стали недавние губернаторы. Самый молодой из них 37-летний Антон Алиханов возглавлял Калининградскую область, а теперь - Минпромторг. Кресло губернатора Курской области на портфель министра транспорта сменил Роман Старовойт - ранее он шесть лет управлял "Росавтодором". На должность министра энергетики Госдума утвердила главу главного угледобывающего региона России Кузбасса Сергея Цивилева. А министром спорта стал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - в прошлом созыве Думы он руководил профильным комитетом, а из личных достижений имеет звание мастера спорта по фехтованию. А пост руководителя Минсельхоза заняла Оксана Лут. Ранее она была первым заместителем министра и хорошо знакома с отраслью. Депутаты опыт и профессиональные качества кандидатов оценили.

"Для нас принципиально важна транспортная сеть. Старовойта назначают на эту должность. Без мощной транспортной системы решить проблемы невозможно. Мы обсуждали это с президентом Путиным, с мэром Собяниным. Сейчас выстраивается долгосрочная программа, Старовойт знает это направление", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По предложению Михаила Мишустина, большинство министров сохраняют свои посты в новом составе правительства. Однако это не означает, что обсуждение их кандидатур в Государственной думе стало формальностью. Депутаты вносили свои предложения и критиковали. В частности, коммунисты заявили, что воздержатся или будут против 12-ти кандидатов из 16-ти, а фракция "Справедливая Россия - За правду" проголосует дифференцированно за каждого из министров.

"У нас есть очень большие вопросы к кандидату на пост министра культуры госпоже Любимовой, потому что мы не видим реального отражения той же самой специальной военной операции в художественных произведениях, фильмах, спектаклях, но у нас есть разные точки зрения, и по этой кандидатуре принято решение - свободное голосование", - заметил Сергей Миронов.

Обсуждение нового состава правительства в Госдуме продлились более восьми часов. В итоге все предложенные премьером кандидатуры утверждены. Свои посты сохранили 11 министров. В частности, глава Минфина Антон Силуанов. В кабмине он - старожил, возглавляет ведомство с 2011 года.

"Поддержка граждан, семей с детьми и выполнение социальных обязательств - главный приоритет. Более 30 процентов расходов федерального бюджета направляются на эти цели. Ежегодно на уровень инфляции будут индексироваться материнский капитал, более 20 пособий и выплат", - сообщил Силуанов.

Также депутаты утвердили Максима Решетникова руководителем Минэкономразвития, Ирека Файзуллина - министром строительства и ЖКХ. Главой Минцифры стал Максут Шадаев, Минтруда - Антон Котяков, Минздрава - Михаил Мурашко, Минпросвещения - Сергей Кравцов,Министерства науки и высшего образования - Валерий Фальков, Минкультуры - Ольга Любимова, Минвостокразвития - Алексей Чекунков, Минприроды - Александр Козлов.

Уже завтра вновь назначенные главы федеральным ведомств приступят к своим обязанностям.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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