Также нанесены новые высокоточные удары по украинским объектам военной инфраструктуры

После массированной артподготовки на украинские позиции вышел российский танк, который огнем прикрывает подход броневика с группой зачистки. Прямой наводкой в танк прилетает вражеский беспилотник-камикадзе. Наваренная на корпус сетка отработала четко. Танк только дёрнулся от взрыва, но продолжил вести огонь и свободно передвигаться по полю боя.

Штурмовики на вражеских позициях. Начинается захват лесополосы. У противника есть всего лишь несколько секунд, чтобы принять решение: либо сдаешься и выживаешь, либо погибаешь.

Киевское командование пытается перебрасывать в Харьковскую область резервы, но они стремительно сокращаются. "Чили" - это позывной одного из командиров запрещенного в России нацбатальона "Кракен". Зовут его Сергей Величко. В тылу участвовал в пытках российских солдат попавших в плен. Теперь линия фронта пришла к нему сама, а "Чили" позорно бежал.

Сообщается, что возле Волчанска в плен российской армии сдались более 60 боевиков запрещенных в нашей стране националистических формирований "Кракен" и "Братство".

"Кракен" считается элитой. Зарплата у боевиков два раз выше, чем у обычных солдат ВСУ. Это одно из самых подготовленных подразделений в украинской армии. Находится под командованием главного управления разведки. На фронт раньше их забрасывали для точечных спецопераций. Сейчас - как пушечное мясо, просто заткнули дыру в обороне. Больше, видимо, было некем.

Украинские солдаты жалуются командованию в Киеве: российская авиация наносит удары каждые три-четыре минуты. Прилетает сразу по пять-семь корректируемых бомб большой мощности. В движение пришла вся линяя фронта в Харьковской области. За три дня российская армия освободила на этом направлении более десятка населенных пунктов.

Сергей Зыбинский, начальник пресс-центра группировки "Север": "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника. Кроме того, нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Веселое, Волчанск и Липцы.

Российские штурмовые отряды - уже на северных и западных окраинах Волчанска. Идут городские бои. Западнее передовые части подошли к населенному пункту Липцы, взяв под огневой контроль дорогу на Харьков. Жители Харькова с окраин города уже видят идущие на подступах бои. На этом направлении ситуация для украинской армии складывается катастрофическая. Еще сообщается, что в Купянске прошла экстренная эвакуация всего высшего командования ВСУ.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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