Парламент Грузии принял "закон об иноагентах", несмотря на массовые протесты

Президент страны уже пообещала наложить на документ вето

Новость о принятии "закона об иностранных агентах" протестующие воспринимают как команду на штурм. Еще секунда - и полицейское ограждение у здания парламента сломано. Однако прорваться внутрь активистам не дает полиция. К этому моменту на проспект Руставели уже стягивается подкрепление: водометы и спецназ. Протестующих начинают оттеснять. Наиболее активных задерживают.

Из грузинского парламента эвакуируют весь персонал. Введен "красный" уровень опасности. Депутаты покидают здание немногим раньше. Сразу после голосования, в ходе которого тоже кипели нешуточные страсти.

Уже по интонации грузинского корреспондента, ведущего репортаж, понятно - обстановка в зале накалена. Депутаты от правящей партии и оппозиции сначала спорят. Затем переходят на язык жестов, некоторые из них неприличные. После чего кидаются друг на друга с кулаками. Подобные баталии можно было наблюдать на протяжении всего цикла рассмотрения законопроекта, призванного подсветить те грузинские СМИ и организации, которые получают финансирование из-за рубежа. Изначально их собирались обозначать как "агентов иностранного влияния". Затем формулировку смягчили на "организации, проводящие интересы иностранной силы". Впрочем, суть законопроекта к третьему чтению осталась прежней, что не устраивает ни оппозицию, ни ее западных кураторов, которые и в действиях грузинского правительства ожидаемо усмотрели руку Кремля.

"Это та же самая ситуация, конечно, с меньшей агрессией, что и на Украине. Но это происходит. И поэтому мы осуждаем это влияние и призываем людей противостоять России в Грузии", - заявил Грант Шэппс, министр обороны Великобритании.

Хотя на деле никакого вмешательства со стороны Москвы не наблюдалось вовсе. А вот усилия Великобритании, Евросоюза и США были заметны невооруженным глазом. Запад активно пытался помешать грузинским властям. Потому как именно он финансирует различные НКО и СМИ, завуалировано продвигая через них собственные интересы. Отсюда и такая жесткая реакция на попытку положить этому конец. Глава Евросовета Шарль Мишель, например, перед голосованием подчеркнул, что после принятия "закона об иноагентах" на перспективах Грузии в ЕС можно будет поставить крест. Американские конгрессмены написали открытое письмо премьер-министру Грузии, пригрозив в случае принятия "закона об иностранных агентах" ввести против республики санкции.

"Если этот вредоносный законопроект не будет отозван, мы присоединимся к коллегам в Сенате в призывах к фундаментальному изменению американской политики в отношении Грузии, включая пересмотр финансовой помощи США, расширение запретов на выдачу виз в Соединенные Штаты и финансовые санкции в отношении тех, кто несет ответственность за подрыв демократического развития Грузии", - говорится в документе.

Для оказания давления на грузинские власти в Тбилиси прибыл и представитель Госдепа Джеймс О'Брайен. Но если с ним глава правительства Грузии все же встретился, то делегатов из Евросоюза не пустили даже на порог.

Впрочем, даже принятие закона парламентом - это лишь промежуточная победа грузинских властей. Президент страны Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на документ. Однако у правящей партии есть возможность преодолеть его. Но давление со стороны Запада явно будет нарастать. В том числе через управляемый протест.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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