В Петербурге предложили сделать бесплатными государственные детские сады

Нововведение может вступить в силу с 1 сентября
С 1 сентября планируется отменить плату за пребывание детей в государственных дошкольных учреждениях Петербурга. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, сообщает РИА Новости.
Глава Северной столицы отчитался о работе городского правительства перед депутатами заксобрания. А затем ответил на вопросы народных избранников. Отмечается, что предложение губернатора касается только государственных детских садов, подведомственных городу.
В Петербурге сейчас проживает 615 тысяч семей. В них воспитывают более 930 тысяч детей разного возраста.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"