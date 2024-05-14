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В Петербурге предложили сделать бесплатными государственные детские сады

19:02
  • вторник
  • 14 мая 2024

Нововведение может вступить в силу с 1 сентября

С 1 сентября планируется отменить плату за пребывание детей в государственных дошкольных учреждениях Петербурга. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, сообщает РИА Новости.

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Глава Северной столицы отчитался о работе городского правительства перед депутатами заксобрания. А затем ответил на вопросы народных избранников. Отмечается, что предложение губернатора касается только государственных детских садов, подведомственных городу.

В Петербурге сейчас проживает 615 тысяч семей. В них воспитывают более 930 тысяч детей разного возраста.

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