ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Александр Домогаров решил уйти из театра Моссовета

19:14
  • вторник
  • 14 мая 2024

В театре хотят обсудить с актером ситуацию

Артист Александр Домогаров подал заявление об уходе из Театра Моссовета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на худрука театра Евгения Марчелли.

Александру Домогарову — 60: "Ты думаешь, что всеми будешь прощён, но нет. Я вспоминаю и мне стыдно"
"Он стыдлив, как лань": Кончаловский о конфликте с Домогаровым

Он подтвердил, что сейчас руководство знакомится с документом и хочет до принятия решения пообщаться с актером.

Сам Александр Домогаров опубликовал в "Московском комсомольце" пространное письмо, в котором объяснил причину своего ухода. "Надо признать, что спектакля "Ричард III" — той нити, которая связывала меня с Театром им. Моссовета, — больше нет. Как нет и того Театра, в котором я прослужил несколько десятилетий. Есть катастрофическое неуважение к артистам, к профессии, к зрителю", – отметил актер.

Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве. Образование получил в Театральном училище имени Михаила Щепкина. С 1985 по 1995 год был актером Центрального академического театра Советской армии. С 1995 года служит в Театре имени Моссовета. Снимался в фильмах и сериалах "Гардемарины 3", "АССА", "Графиня де Монсоро", "Огнем и мечом", "Марш Турецкого", "Бандитский Петербург".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Александр Домогаров
Александр Домогаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.