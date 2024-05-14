Александр Домогаров решил уйти из театра Моссовета

В театре хотят обсудить с актером ситуацию

Артист Александр Домогаров подал заявление об уходе из Театра Моссовета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на худрука театра Евгения Марчелли.

Он подтвердил, что сейчас руководство знакомится с документом и хочет до принятия решения пообщаться с актером.

Сам Александр Домогаров опубликовал в "Московском комсомольце" пространное письмо, в котором объяснил причину своего ухода. "Надо признать, что спектакля "Ричард III" — той нити, которая связывала меня с Театром им. Моссовета, — больше нет. Как нет и того Театра, в котором я прослужил несколько десятилетий. Есть катастрофическое неуважение к артистам, к профессии, к зрителю", – отметил актер.

Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве. Образование получил в Театральном училище имени Михаила Щепкина. С 1985 по 1995 год был актером Центрального академического театра Советской армии. С 1995 года служит в Театре имени Моссовета. Снимался в фильмах и сериалах "Гардемарины 3", "АССА", "Графиня де Монсоро", "Огнем и мечом", "Марш Турецкого", "Бандитский Петербург".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"