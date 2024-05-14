В Воронеже задержали троих молодых людей, планировавших диверсию

Следователи подозревают, что они пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге

Молодой человек и двое несовершеннолетних были задержаны в Воронеже как подозреваемые в попытке совершить теракт на железной дороге. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте в своем телеграм-канале.

Установлено, что некая группа 1 мая подожгла релейный шкаф на перегоне Сомово-Отрожка ЮВЖД. Однако довести до конца свои преступные намерения они не смогли - их спугнул очевидец. Преступники скрылись.

Следователи предполагают, что поджигателями были задержанные сегодня молодые мужчины. Возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию группой лиц по предварительному сговору.

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