На Москву идет еще одна волна холода

Метеорологи прогнозируют ее на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в столичном регионе возможна еще одна волна холода. Об этом сообщает портал "Метеовести". В целом же период заморозков завершен, считают специалисты.

Температура на Русской равнине постепенно возвращается к климатической норме. Ближайшая ночь еще будет холодной. Температура не поднимется выше 6 градусов. А в пятницу в ночные часы будет уже до плюс 12. В начале следующей недели в ночные часы будет в среднем около 8 градусов.

Днем же синоптики и вовсе обещают комфортные плюс двадцать. Потепление начнется уже с четверга. Май закончится на теплой ноте.

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