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Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах

21:09
  • вторник
  • 14 мая 2024

Документ парламент страны сегодня принял в третьем чтении

Президент Грузии Саломе Зурабишвили собирается наложить вето на закон об иноагентах. О своем намерении она заявила в интервью телеканалу CNN. Документ сегодня принял в третьем, окончательном, чтении парламент страны.

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Зурабишвили считает, что закон "О прозрачности иностранного влияния" (так официально он называется) отдаляет Грузию от вступления в ЕС. При этом она уверена, что все проходящие в стране демонстрации против принятия этого документа - мирные. 

Напомним, законопроект был внесет в парламент во второй раз. И вновь правящей партией "Грузинская мечта". В документе были немного изменены формулировки. В частности вместо "агент иностранного влияния" теперь там написано "организация, проводящая интересы иностранной силы". Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих организаций и СМИ, которые более чем на 20 процентов финансируются из-за рубежа. 

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