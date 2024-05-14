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Самая мощная за последние семь лет вспышка зафиксирована на Солнце

21:09
  • вторник
  • 14 мая 2024

Это первая такая вспышка в текущем 25-летнем цикле

На Солнце зафиксирована самая мощная за последние 7 лет вспышка. Астрономы обозначили ее класс как Х 8.79. Об этом пишет телеграм-канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы". Отмечается, что вспышка первая по силе в текущем 25-летнем солнечном цикле. 
На Земле усиливается магнитная буря

Отметим, что на минувшей неделе на светиле произошла серия крупных вспышек. В результате чего в геомагнитном поле Земли бушевала сильнейшая буря - ее уровень был максимальным. Полярные сияния видели даже на широте субтропиков. 

Эксперты отмечают, что предыдущую сильную бурю вызвали вспышке меньшей мощности. Как сегодняшняя отразится на магнитном поле Земли - неизвестно. 

 

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