ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Над Белгородом дежурными средствами ПВО сбили французскую управляемую бомбу

21:28
  • вторник
  • 14 мая 2024

ВСУ вновь предприняли террористическую атаку на приграничный регион

В Белгородской области пресечена попытка совершения террористической атаки со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Четверо пожарных пострадали в ДНР из-за атаки БПЛА

Отмечается, что дежурные средства ПВО сбили французскую управляемую бомбу Hammer. Также над территорией Белгородской области был сбит беспилотник самолетного типа.

Обе атаки были совершены в период с 18.00 до 19.30. О повреждениях на земле или пострадавших сообщений не поступало. 

Напомним, два дня назад в результате попадания обломков украинского снаряда обрушился подъезд жилой многоэтажки в Белгороде. Погибли 17 человек. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащий ВС России наблюдает в бинокль
Военнослужащий ВС России наблюдает в бинокль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.