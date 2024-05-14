Над Белгородом дежурными средствами ПВО сбили французскую управляемую бомбу

ВСУ вновь предприняли террористическую атаку на приграничный регион

В Белгородской области пресечена попытка совершения террористической атаки со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Отмечается, что дежурные средства ПВО сбили французскую управляемую бомбу Hammer. Также над территорией Белгородской области был сбит беспилотник самолетного типа.

Обе атаки были совершены в период с 18.00 до 19.30. О повреждениях на земле или пострадавших сообщений не поступало.

Напомним, два дня назад в результате попадания обломков украинского снаряда обрушился подъезд жилой многоэтажки в Белгороде. Погибли 17 человек.

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