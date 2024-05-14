Путин утвердил новый состав правительства

Президент подписал соответствующие указы
Владимир Путин вечером во вторник утвердил новый состав правительства Российской Федерации.
"Президент подписал указы о назначении членов правительства Российской Федерации и директоров служб", - сообщила пресс-служба Кремля.
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