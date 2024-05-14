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Путин утвердил новый состав правительства

21:33
  • вторник
  • 14 мая 2024

Президент подписал соответствующие указы

Владимир Путин вечером во вторник утвердил новый состав правительства Российской Федерации.

"Президент подписал указы о назначении членов правительства Российской Федерации и директоров служб", - сообщила пресс-служба Кремля.

Минтранс - Роман Старовойт (возглавлял Курскую область) ▪️ Минпромторг - Антон Алиханов (возглавлял Калининградскую область) ▪️ Минэнерго - Сергей Цивилев (возглавлял Кемеровскую область) ▪️ Минспорта - Михаил Дегтярев (возглавлял Хабаровский край) Минсельхоз - Оксана Лут (была первым замглавы ведомства)

Минфин - Антон Силуанов ▪️ Минэкономразвития – Максим Решетников ▪️ Минцифры – Максут Шадаев ▪️ Минздрав – Михаил Мурашко ▪️ Минкульт – Ольга Любимова ▪️ Минпросвещения – Сергей Кравцов ▪️ Минобрнауки – Валерий Фальков ▪️ Минтруд – Антон Котяков ▪️ Минстрой – Ирек Файзуллин ▪️ Минприроды – Александр Козлов ▪️ Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики – Алексей Чекунков

Андрей Белоусов - Минобороны (был первым вице-премьером) ▪️ Владимир Колокольцев - МВД ▪️  Константин Чуйченко - Минюст ▪️ Александр Куренков -МЧС ▪️ Сергей Лавров - МИД ▪️ Сергей Нарышкин - СВР ▪️ Александр Бортников - ФСБ ▪️ Виктор Золотов - Росгвардия ▪️ Дмитрий Кочнев - ФСО. 

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