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Дрон атаковал автомобиль в Шебекино

22:03
  • вторник
  • 14 мая 2024

Водитель в результате инцидента не пострадал

В городе Шебекино Белгородской области автомобиль был атакован с воздуха. Атаку предприняли ВСУ с помощью квадрокоптера. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков. 

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Сообщается, что автомобиль двигался по дороге и столкнулся с коптером. В результате помяты капот и крыша транспортного средства, разбито лобовое стекло. Водитель не пострадал. 

Напомним, 6 мая два автомобиля, которые везли на работу сотрудников одного из предприятий Белгородской области, подверглись атаке дронов. В результате погибли шесть человек. 

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