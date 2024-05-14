Дрон атаковал автомобиль в Шебекино

Водитель в результате инцидента не пострадал

В городе Шебекино Белгородской области автомобиль был атакован с воздуха. Атаку предприняли ВСУ с помощью квадрокоптера. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Сообщается, что автомобиль двигался по дороге и столкнулся с коптером. В результате помяты капот и крыша транспортного средства, разбито лобовое стекло. Водитель не пострадал.

Напомним, 6 мая два автомобиля, которые везли на работу сотрудников одного из предприятий Белгородской области, подверглись атаке дронов. В результате погибли шесть человек.

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