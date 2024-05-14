На Украине начались аварийные отключения электроэнергии

Это связано с большим дефицитом в энергосистеме

На Украине начали по графику "аварийно" отключать электроэнергию. Связано это с огромным энергодефицитом в системе страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Укрэнерго". Отключения будут с 21 до 24 часов.

Ранее об аварийных отключениях по графику заявили в Сумской и Львовской областях. А для промышленных потребителей на 15 мая введен режим ограниченного получения электроэнергии.

Напомним, Укрэнерго заявлял о необходимости ограничить потребление электроэнергии, так как система получила значительные повреждения и мощностей не хватает. Объекты генерации и передачи энергии повреждены в 5 областях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"