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На Украине начались аварийные отключения электроэнергии

22:36
  • вторник
  • 14 мая 2024

Это связано с большим дефицитом в энергосистеме

На Украине начали по графику "аварийно" отключать электроэнергию. Связано это с огромным энергодефицитом в системе страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Укрэнерго". Отключения будут с 21 до 24 часов. 
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Ранее об аварийных отключениях по графику заявили в Сумской и Львовской областях. А для промышленных потребителей на 15 мая введен режим ограниченного получения электроэнергии. 

Напомним, Укрэнерго заявлял о необходимости ограничить потребление электроэнергии, так как система получила значительные повреждения и мощностей не хватает. Объекты генерации и передачи энергии повреждены в 5 областях. 

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