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Путин встретился в Кремле с новым составом правительства. Главные заявления

22:47
  • вторник
  • 14 мая 2024

Нужно выстраивать работу на шестилетку

Во вторник вечером Владимир Путин встретился в Кремле с новым составом правительства во главе с премьером Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.

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Глава государства отметил, что впереди много задач и нужно действовать в едином строю.

Также президент попросил членов правительства серьезно учесть прозвучавшие в ходе обсуждений предложения депутатов Госдумы.

Путин попросил не забывать, что нужно выстраивать работу на шестилетку.

Мишустин, в свою очередь, заявил, что основная задача правительства - выполнение нового указа по национальным целям развития России

"Правительство России - это ваша команда, мы готовы приступить к решению задач", - сказал премьер, обращаясь к главе государства.

Как подчеркнул российский лидер, в самое ближайшее время следует определить финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса.

Путин также сообщил, что подписал указ о награждении госнаградами тех, кто отработал в прошлом составе кабмина. Встреча президента с теми, кто покинул свои посты, назначена на 15 мая.

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Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин встретился с членами Правительства
Владимир Путин встретился с членами Правительства
Владимир Путин встретился с членами Правительства
Владимир Путин встретился с членами Правительства
Владимир Путин встретился с членами Правительства
Владимир Путин встретился с членами Правительства
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