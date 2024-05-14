Путин встретился в Кремле с новым составом правительства. Главные заявления

Нужно выстраивать работу на шестилетку

Во вторник вечером Владимир Путин встретился в Кремле с новым составом правительства во главе с премьером Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что впереди много задач и нужно действовать в едином строю.

Также президент попросил членов правительства серьезно учесть прозвучавшие в ходе обсуждений предложения депутатов Госдумы.

Путин попросил не забывать, что нужно выстраивать работу на шестилетку.

Мишустин, в свою очередь, заявил, что основная задача правительства - выполнение нового указа по национальным целям развития России.

"Правительство России - это ваша команда, мы готовы приступить к решению задач", - сказал премьер, обращаясь к главе государства.

Как подчеркнул российский лидер, в самое ближайшее время следует определить финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса.

Путин также сообщил, что подписал указ о награждении госнаградами тех, кто отработал в прошлом составе кабмина. Встреча президента с теми, кто покинул свои посты, назначена на 15 мая.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"