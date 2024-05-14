Путин новому кабмину: Впереди много задач, нужно действовать в едином строю

Главы министерств должны серьезно отнестись к предложениям депутатов Госдумы

Владимир Путин встретился с новым составом кабинета министров. Президент заявил, что впереди много новых задач. И необходимо действовать в едином строю.

Он попросил глав министерств и ведомств серьезно отнестись к предложениям депутатов Госдумы, которые прозвучали во время обсуждений. И учесть их в своей работе.

Глава правительства Михаил Мишустин поблагодарил Путина за поддержку. И отметил, что вновь назначенные министры, которые перешли на работу правительства из регионов, помогут наладить обратную связь с субъектами Федерации.

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