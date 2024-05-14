Мишустин назвал основную задачу правительства

Это выполнение нового указа по национальным целям развития

Основная задача нового правительства - выполнение нового указа по национальным целям развития России. Об этом заявил премьер-министр на встрече президента страны с членами кабинета министров.

Глава кабинета отметил, что правительство - это команда Путина. И все министры готовы к выполнению задач.

Владимир Путин напомнил главам министерств и ведомств, что нужно как можно быстрее сформировать свои команды. А также выразил надежду, что новые министры, пришедшие из регионов, привнесут свежую струю в работу правительства.

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