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Мишустин назвал основную задачу правительства

22:59
  • вторник
  • 14 мая 2024

Это выполнение нового указа по национальным целям развития

Основная задача нового правительства - выполнение нового указа по национальным целям развития России. Об этом заявил премьер-министр на встрече президента страны с членами кабинета министров. 

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Глава кабинета отметил, что правительство - это команда Путина. И все министры готовы к выполнению задач. 

Владимир Путин напомнил главам министерств и ведомств, что нужно как можно быстрее сформировать свои команды. А также выразил надежду, что новые министры, пришедшие из регионов, привнесут свежую струю в работу правительства. 

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