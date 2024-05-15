На Западе решили поддержать проституток и бомжей

В Сан-Франциско запустили "Программу управляемого употребления алкоголя"

Борьба за повышение качества услуг - и рай для бомжей. В обществе потребления всё должно быть честно и прозрачно. Новость из Бельгии: теперь там женщины и мужчины с пониженной социальной ответственностью работают по трудовому договору. Но где права, там и обязанности.

Честная работа - не какой-то там супружеский долг, который хочешь исполняй, а не хочешь… Короче, в Бельгии решили поддержать проституток. Теперь сутенёр выступает в качестве менеджера и заключает трудовой договор. Тут и страховка, и пенсия, и оплачиваемый отпуск. Всё как у людей. Живи да радуйся. Но у работников секс-индустрии должна быть и какая-то ответственность.

Но не всё так гладко в мире чистогана! Работникам интимной сферы можно отказаться от оказания услуги прямо во время самого оказания услуги. Но если труженик интимного фронта более 10 раз в течение полугода отказался от исполнения трудового долга - тут же штраф! Или даже расторжение трудового договора. А что? Защита прав потребителя должна быть на высоте.

По другую сторону Атлантики, в Сан-Франциско, начали воспитывать образцовых потребителей из армии местных бомжей. Официально бездомными числятся не более 8 тысяч человек. Большинство - хронические алкоголики. Местный департамент здравоохранения начал решать проблему и запустил "Программу управляемого употребления алкоголя" для бомжей. Организовали пансионат на 20 койко-мест с трёхразовым питанием и предоставлением достаточного количество алкоголя, "чтобы удовлетворить потребности постояльцев". В приют стоит длинная очередь.

А что? Лечить алкоголиков водкой и пивом - совершенно новое слово в области реабилитации алкозависимых. Главное, градус не понижать. Добро пожаловать в мир ударного потребления и честных услуг. В котором всё в действительности не так, как на самом деле.

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