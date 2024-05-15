Политолог Марков: Грузины согласны отдать свой суверенитет США и ЕС

Эксперт прокомментировал закон об иностранных агентах в Грузии

События в Грузии Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Почему закон об иностранных агентах вызвал в стране такую бурную реакцию? Какие политические силы в самой Грузии и за её пределами заинтересованы в подогреве массового недовольства? И есть ли риск, что протесты в Тбилиси пойдут по сценарию киевского Майдана? На эти и другие вопросы ответил политолог Сергей Марков.

"Грузины на самом деле взяли американский закон. При этом грузины согласны с тем, чтобы у них не было суверенитета. Они согласны отдать свой суверенитет американцам, европейцам. И даже без вхождения в ЕС они готовы отдать суверенитет", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"