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Политолог Марков: Грузины согласны отдать свой суверенитет США и ЕС

09:29
  • среда
  • 15 мая 2024

Эксперт прокомментировал закон об иностранных агентах в Грузии

События в Грузии Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Почему закон об иностранных агентах вызвал в стране такую бурную реакцию? Какие политические силы в самой Грузии и за её пределами заинтересованы в подогреве массового недовольства? И есть ли риск, что протесты в Тбилиси пойдут по сценарию киевского Майдана? На эти и другие вопросы ответил политолог Сергей Марков.

"Грузины на самом деле взяли американский закон. При этом грузины согласны с тем, чтобы у них не было суверенитета. Они согласны отдать свой суверенитет американцам, европейцам. И даже без вхождения в ЕС они готовы отдать суверенитет", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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