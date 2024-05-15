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Путин заявил о наивысшем уровне отношений России и Китая

08:45
  • среда
  • 15 мая 2024

Российский лидер дал интервью агентству "Синьхуа"

В четверг начинается двухдневный государственный визит Владимира Путина в Китай. Это первая его зарубежная поездка после инаугурации. В преддверии президент дал интервью информационному агентству "Синьхуа".

Владимир Путин отметил, что сейчас российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться.

В основе партнерства Москвы и Пекина лежат принципы равноправия и учета интересов друг друга. За последние пять лет товарооборот вырос в два раза, а расчеты между компаниями более чем на 90 процентов идут в национальных валютах.

При этом Путин подчеркнул, что сегодня Россия входит в пятёрку крупнейших стран по паритету покупательной способности и ставит задачу войти в четвёрку крупнейших экономик мира.

"Важно, что современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры. Их многоплановое развитие – осознанный стратегический выбор, базирующийся на широком совпадении коренных национальных интересов, глубоком взаимном доверии, мощной общественной поддержке и искренней дружбе народов двух стран. Речь идёт о совместных усилиях по укреплению суверенитета, защите территориальной целостности и безопасности", - отметил Путин.

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