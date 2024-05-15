Российские "Тюльпаны" уничтожили укрепленные позиции ВСУ

Это оружие способно поражать цели на расстоянии до 20 километров

Информация о ходе специальной военной операции. В Харьковской области российские войска освободили от неонацистов село Бугроватка и продвинулись вглубь обороны противника. Уничтожены несколько самоходок и зенитных устанОвок, в том числе германского производства.

Сокрушительные удары по опорным пунктам ВСУ нанесли расчеты РСЗО "Град" группировки "Север". Минобороны публикует кадры ночной работы артиллеристов. На позиции они выезжают, соблюдая маскировку. Даже при наводке орудия стараются использовать минимум подсветки. Это позволяет экипажам применять тактику неожиданного удара. Массированный огонь "Градов" по противнику обеспечивает эффективную поддержку штурмовым группам.

А на Южнодонецком направлении позиции боевиков - под прицелом миномётов особой мощности. Расчеты "Тюльпанов" уничтожили укрепленные позиции боевиков в районе Старомайорского. Это оружие способно поражать цели на расстоянии до 20 километров, снаряды пробивают три метра бетона. После работы бойцы возвращаются в укрытие, чтобы скрыться от вражеских дронов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"