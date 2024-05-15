ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские "Тюльпаны" уничтожили укрепленные позиции ВСУ

08:48
  • среда
  • 15 мая 2024

Это оружие способно поражать цели на расстоянии до 20 километров

Информация о ходе специальной военной операции. В Харьковской области российские войска освободили от неонацистов село Бугроватка и продвинулись вглубь обороны противника. Уничтожены несколько самоходок и зенитных устанОвок, в том числе германского производства.

Сокрушительные удары по опорным пунктам ВСУ нанесли расчеты РСЗО "Град" группировки "Север". Минобороны публикует кадры ночной работы артиллеристов. На позиции они выезжают, соблюдая маскировку. Даже при наводке орудия стараются использовать минимум подсветки. Это позволяет экипажам применять тактику неожиданного удара. Массированный огонь "Градов" по противнику обеспечивает эффективную поддержку штурмовым группам.

А на Южнодонецком направлении позиции боевиков - под прицелом миномётов особой мощности. Расчеты "Тюльпанов" уничтожили укрепленные позиции боевиков в районе Старомайорского. Это оружие способно поражать цели на расстоянии до 20 километров, снаряды пробивают три метра бетона. После работы бойцы возвращаются в укрытие, чтобы скрыться от вражеских дронов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Самоходный миномёт "Тюльпан"
Самоходный миномёт "Тюльпан"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.