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Спас товарища, рискуя жизнью: новые примеры мужества российских военных

08:49
  • среда
  • 15 мая 2024

Данными поделилось Минобороны

Новые примеры мужества наших военнослужащих в зоне спецоперации. Старший лейтенант Всеволод Фоменко со своим расчетом надежно прикрывает российские подразделения и важные объекты от ударов украинских радикалов. Он вовремя обнаружил два вражеских дрона, которые пытались атаковать наши позиции, и уничтожил их.

Сержант Никита Быков под минометным обстрелом неприятеля сумел оперативно восстановить повреждённые линии связи. А при возвращении в расположение взвода заметил тяжелораненого товарища и, рискуя собой, вытащил его из зоны поражения артиллерии ВСУ.

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