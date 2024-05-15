ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ПВО отразила несколько атак террористов в российских регионах

08:07
  • среда
  • 15 мая 2024

В частности, ракеты сбиты над Севастополем

Киевский режим минувшей ночью предпринял несколько попыток террористических атак по объектам на российской территории. Противник применил управляемые авиабомбы, ракеты, крупнокалиберные реактивные снаряды и беспилотники, сообщили в Минобороны.

Минобороны: пресечены попытки террористических атак со стороны Украины
Беспилотники атаковали машины на трассе в Курской области

По данным военного ведомства, десять американских оперативно-тактических ракет АТАКМС уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Крымского полуострова. Две противорадиолокационные ракеты "Харм" производства США, две французские управляемые авиабомбы "Хаммер", два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять БПЛА сбиты над территорией Белгородской области.

Кроме того, добавили в Минобороны, пять украинских беспилотников уничтожены над Курской областью и три дрона ВСУ перехвачены над территорией Брянской области.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, в свою очередь, сообщил об отражении массированной ракетной атаки на Севастополь. Обломки одной из сбитых ракет упали в частном секторе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Работа ПВО
Работа ПВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.