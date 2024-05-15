ПВО отразила несколько атак террористов в российских регионах

В частности, ракеты сбиты над Севастополем

Киевский режим минувшей ночью предпринял несколько попыток террористических атак по объектам на российской территории. Противник применил управляемые авиабомбы, ракеты, крупнокалиберные реактивные снаряды и беспилотники, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, десять американских оперативно-тактических ракет АТАКМС уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Крымского полуострова. Две противорадиолокационные ракеты "Харм" производства США, две французские управляемые авиабомбы "Хаммер", два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять БПЛА сбиты над территорией Белгородской области.

Кроме того, добавили в Минобороны, пять украинских беспилотников уничтожены над Курской областью и три дрона ВСУ перехвачены над территорией Брянской области.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, в свою очередь, сообщил об отражении массированной ракетной атаки на Севастополь. Обломки одной из сбитых ракет упали в частном секторе. По предварительным данным, пострадавших нет.

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