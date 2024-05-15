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Небензя: Западные страны несут ответственность за преступления Киева

08:52
  • среда
  • 15 мая 2024

Спонсоры киевской хунты продолжают поставлять ей дальнобойное оружие

Западные спонсоры киевского режима прямым текстом дают разрешение бить по мирным целям в России. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил наш постпред Василий Небензя.

Попытки оправдать эти призывы нацелены в первую очередь на внутреннюю западную аудиторию. Дипломат подчеркнул, что заседания по Украине в ООН всё больше напоминают сеансы коллективного самогипноза со страшилками о действиях российских военных.

Зато обходят молчанием чудовищные преступления ВСУ, терпя поражение на поле боя, укронацисты вымещают свою злость на мирных жителях Белгорода. Город регулярно обстреливают реактивными снарядами и авиабомбами. В ходе последнего теракта погибли 17 человек.

"За все эти преступления в первую очередь несёт ответственность режим Зеленского. Однако вина западных стран при этом ненамного меньше, поскольку спонсоры киевской хунты продолжают поставлять ей дальнобойное оружие, снабжают её разведданными, направляют на Украину своих инструкторов и наёмников в иллюзорной надежде нанести России стратегическое поражение и ослабить нашу страну", - заявил Небензя.

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Василий Небензя
Василий Небензя
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