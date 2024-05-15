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CNN: Зеленский отменил поездки за границу из-за тяжелой ситуации на фронте

08:23
  • среда
  • 15 мая 2024

Смысла в этом никакого нет

Президент Украины Владимир Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию из-за тяжелой ситуации на фронте, особенно на харьковском направлении.

Как ожидалось, глава государства должен был посетить Пиренейский полуостров в эту пятницу, 17 мая. В Испании Зеленский должен был подписать соглашение по безопасности с премьер-министром Педро Санчесом.

В сложившейся на Украине ситуации Киев решил, что зарубежные поездки – это неразумно, пишет телеканал CNN.

ВС России активно наступают на харьковском направлении, освободив несколько населенных пунктов - Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльная, Стрелечья и Бугроватку, Красное, Мороховец и другие. ВСУ делают все возможное, чтобы укрепить оборону

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