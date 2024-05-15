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Путин назвал главную проблему в переговорах с Украиной

08:15
  • среда
  • 15 мая 2024

Москва готова вернуться к переговорному процессу

Россия желает "всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования" конфликта на Украине мирными средствами. Такое заявление сделал в среду, 15 мая, российский лидер Владимир Путин в интервью китайскому агентству Xinhua накануне своей поездки в Пекин. Текст интервью публикует пресс-служба Кремля.
Лавров: Швейцария не годится для проведения переговоров

Однако проблему составляет то, что Москве приходится взаимодействовать с государствами, "предпочитающими мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался".

Таким образом, главная проблема возобновления мирных переговоров по Украине состоит в надежности гарантий, поскольку Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права, пояснил Путин.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предположил, что саммит по Украине, который пройдет в Швейцарии, может привести к прямым переговорам между украинской и российской сторонами. Однако политик призвал не питать завышенных ожиданий.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что все попытки многосторонних переговоров без участия России обречены на провал, причем "пока разговаривать не с кем".

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