США могут отправить Украине еще одну систему Patriot

Киев просит такие установки у всех союзников

Американские власти могут отправить Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом во вторник, 14 мая, рассказал осведомленный источник.

По словам собеседника Bloomberg, европейские союзники Киева также работают над планами по отправке дополнительных систем противовоздушной обороны из своих запасов.

Однако сроки возможной поставки не приводятся, официальное подтверждение этой информации ни от одной из сторон также не поступало.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин пообещал Киеву найти страны, которые согласятся поделиться своими системами Patriot. Он выразил надежду на то, что в будущем удастся проработать этот вопрос с некоторыми союзниками.

Это произошло после того, как украинский министр обороны Дмитрий Кулеба заявил, что обнаруженные у европейских партнеров батареи могут быть использованы для защиты крупных городов Украины, причем у Соединенных Штатов обязательно должна быть лишняя установка Patriot.

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