Движение транспорта временно перекроют в центре Москвы 18 мая

В субботу в столице пройдет велофестиваль

Движение транспорта временно перекроют в центре Москвы в субботу, 18 мая, из-за проведения велофестиваля.

В частности, 17 мая с 22:00 до 23:59 и 18 мая с 17:00 до 22:00 не получится проехать на участке Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Большой Пироговской), Большой Пироговской улицы (от Зубовской улицы до улицы Еланского) и в проезде Девичьего Поля (от Плющихи до Зубовской), передает портал мэра и правительства Москвы.

На этих же участках будет перекрыто движение 18 мая с 00:01 до 17:00. С семи утра будет закрыто движение транспорта на Садовом кольце (в каждом направлении) и на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца). Движение будет открываться по мере прохождения велосипедной колонны.

В Москве 18 мая пройдут Московский весенний велофестиваль и велогонка "Садовое кольцо". Фестивальный городок откроется в 12:00 на Зубовской площади. Велосипедная прогулка по Садовому кольцу стартует в 13:00. Для участников подготовили развлекательную программу, интерактивные зоны и фудкорт.

С правилами участия можно ознакомиться здесь.

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