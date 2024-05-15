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Эрдоган созвал экстренное совещание из-за попытки госпереворота

08:34
  • среда
  • 15 мая 2024

Заговор созрел в рядах сотрудников правоохранительных органов

Экстренное заседание с главами разведки и минюста провел минувшей ночью президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Власти получили предупреждение о подготовке госпереворота в рядах правоохранительных органов, главная прокуратура Анкары начала расследование, пишет газета Hurriyet.

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Ранее были уволены и задержаны сотрудники полиции в Управлении безопасности Анкары. Их обвинили в связях с запрещенной в Турции организацией ФЕТО. Соратник Эрдогана, лидер партии Националистического движения Девлет Бахчели заявил, что ситуация может быть заговором против власти и предупредил о возможности повторения попытки госпереворота 2016 года.

В то же время, власти предполагают, что слухи о возможном новом заговоре в Турции могут иметь политическую подоплеку. В планах оппозиции - посеять раздор в правящем "Республиканском альянсе" и Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, заключает издание.

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