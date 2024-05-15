Товарооборот России и США в марте вырос в полтора раза

Санкции этому не помешали

В марте 2024 года объем торговли между Россией и США увеличился в полтора раза в сравнении с февралем — до 471 миллиона долларов в стоимостном выражении. Это следует из данных американской статистической службы.

Как отмечает РИА Новости, главным товаром в импорте США из России остаются удобрения (174 миллиона долларов). Увеличился ввоз платины — на 5,6%, до 93,7 миллиона долларов, частей турбореактивных двигателей — в 1,4 раза, до 7,9 миллиона долларов, а также фанеры - почти в 12 раз, до 5,8 миллиона.

Россия покупала у США преимущественно вакцины — такие закупки выросли вдвое, до 11,4 миллиона долларов. Импорт пищевых продуктов увеличился на треть, до 8 миллионов долларов.

Росту взаимного товарооборота не воспрепятствовали рестрикции, введенные Вашингтоном против Москвы. Новым шагом санкционной политики Соединенных Штатов стал запрет на импорт российского урана, несмотря на зависимость от него американской энергетики.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот шаг отнюдь не критичен для российской атомной отрасли — она "чрезвычайно конкурентоспособна". При этом российский посол в Вашингтоне предупреждал, что запрет импорта урана Вашингтоном приведет лишь к новым потрясениям в международных экономических отношениях.

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