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Группировка ВСУ попала в окружение под Часов Яром

09:08
  • среда
  • 15 мая 2024

Украинские войска несут огромные потери

Группировка ВСУ попала в оперативное окружение на востоке Часов Яра. Вся территория находится под полным огневым контролем российских войск, сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР.

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Украинские войска на этом участке фронта несут большие потери. Ранее сообщалось, что ВС России практически лишили ВСУ возможности свободного подвоза резервов и боеприпасов в Часов Яр. Украинским военным приходится пользоваться окольными путями, но и там они также несут потери.

Накануне российские подразделения начали штурм города Часов Яр. По данным Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны", бои ведут военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

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