В стране приняли драконовские поправки о призыве

После вступления в силу украинских поправок об ужесточении мобилизации украинцы призывного возраста станут фактически бесправными и окажутся вне закона. На это во вторник, 14 мая, указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат рассказал, что уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов. Мужчины призывного возраста бросают на границе свои машины, переодеваются в женскую одежду и пускаются на любые хитрости.

Особый цинизм заключается в том, что "опасность попасть на фронт поджидает только бедных и бесправных, богатые же имеют возможность официально откупиться от призыва", отметил российский постпред.

Как подчеркнул Небензя, "это крайне неудобная для Зеленского и его спонсоров тема, ведь согласно их "картине мира" украинцы с готовностью должны идти защищать свою страну", сообщает РИА Новости.

В апреле командующий Сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк призвал украинцев осознать, что никому из них не удастся отсидеться во время проведения мобилизации. По словам военного, "сколько бы помощи мы ни получили, сколько бы оружия у нас ни было, нам не хватает людей".

Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными силами ВСУ Оксана Григорьева заявила, что украинки должны служить в армии и готовиться к боевым действиям наравне с мужчинами. Она предложила брать пример с Израиля, в котором военнообязанными являются и женщины.

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