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Собянин: Шесть проектов благоустройства планируется реализовать на северо-востоке столицы

09:16
  • среда
  • 15 мая 2024

В Отрадном благоустроят зелёную зону

На северо-востоке Москвы в этом году будут реализованы шесть проектов благоустройства. Подробности рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Так, в Южном Медведково возле культурного центра "Полярный" появится качественное общественное пространство со спортивными площадками и батутами.

В Отрадном благоустроят зелёную зону на Северном бульваре, а также жилой квартал у Алтуфьевского шоссе. А в Свиблово продолжат приводить в порядок спортивный кластер. В этом году там обустроят крытый каток.

Также облагородят сквер вдоль проезда Серебрякова у метро "Ботанический сад". В Алексеевском районе обновят досуговую инфраструктуру жилого квартала. Реализация этих проектов сделает районы на северо-востоке столицы ещё более комфортными и уютными.

О благоустройстве на севере Москвы Собянин рассказал 10 мая. В Коптеве работы запланированы в парке "Вишнёвый сад", в Тимирязевском районе преобразят сквер Соломенной сторожки, благоустройство ждет и парк "Савеловский".

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