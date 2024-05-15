Украинская армия оказалась в тяжелом положении

Украинские войска на фоне продвижения российских бойцов в Харьковской области начали перебрасывать на это направление немецкие танки и шведские боевые машины. Об этом в среду, 15 мая, рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

По словам политика, Вооруженные силы Украины "пытаются спасти ситуацию и перебрасывают туда все, что могут наскрести и найти".

На харьковское направление, по данным Рогова, переброшены подразделения 5-й штурмовой, 57-й мотопехотной, а также 21-й и 93-й механизированных бригад. Они направлены туда вместе с немецкими танками Leopard -1 и Leopard-2, а также шведскими боевыми машинами CV 90.

Политик подчеркнул, что главное сражение на харьковском направлении еще впереди, "рассчитывать на легкую прогулку не стоит", сообщает РИА Новости.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины признали, что российские военные достигли "тактического прогресса" в Харьковской области и продолжают атаковать украинские позиции, имея определенный "тактический успех".

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер еще 8 апреля предупреждал, что российская армия займет Харьков в течение нескольких недель. Украинская противовоздушная оборона больше не в силах сопротивляться российским ударам, отмечал американский эксперт.

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