ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рогов: ВСУ перебрасывают на харьковское направление Leopard

09:41
  • среда
  • 15 мая 2024

Украинская армия оказалась в тяжелом положении

Украинские войска на фоне продвижения российских бойцов в Харьковской области начали перебрасывать на это направление немецкие танки и шведские боевые машины. Об этом в среду, 15 мая, рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

Российские "Тюльпаны" уничтожили укрепленные позиции ВСУ
Стало известно о панике в рядах ВСУ в Волчанске

По словам политика, Вооруженные силы Украины "пытаются спасти ситуацию и перебрасывают туда все, что могут наскрести и найти".

На харьковское направление, по данным Рогова, переброшены подразделения 5-й штурмовой, 57-й мотопехотной, а также 21-й и 93-й механизированных бригад. Они направлены туда вместе с немецкими танками Leopard -1 и Leopard-2, а также шведскими боевыми машинами CV 90.

Политик подчеркнул, что главное сражение на харьковском направлении еще впереди, "рассчитывать на легкую прогулку не стоит", сообщает РИА Новости.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины признали, что российские военные достигли "тактического прогресса" в Харьковской области и продолжают атаковать украинские позиции, имея определенный "тактический успех".

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер еще 8 апреля предупреждал, что российская армия займет Харьков в течение нескольких недель. Украинская противовоздушная оборона больше не в силах сопротивляться российским ударам, отмечал американский эксперт.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Танк Leopard
Танк Leopard
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.