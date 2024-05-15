В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Его могут принять до августа
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним.
Документ внесли члены всех думских фракций. В настоящий момент органичения введены лишь в нескольких регионах, проблема на федеральном уровне до сих пор не решена.
"Необходимо до августа выйти на принятие этого важного решения", - написал в своем telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, сегодня почти каждый четвертый россиянин потребляет энергетики, а среди молодежи – каждый второй. Запрет на продажу подобных напитков несовершеннолетним позволит защитить здоровье школьников и остановит распространение вредных привычек.
Володин напомнил, что высокие дозы энергетиков повышают риск гипертонии, ишемической болезни сердца и диабета.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"