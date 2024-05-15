В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Его могут принять до августа

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним.

Документ внесли члены всех думских фракций. В настоящий момент органичения введены лишь в нескольких регионах, проблема на федеральном уровне до сих пор не решена.

"Необходимо до августа выйти на принятие этого важного решения", - написал в своем telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, сегодня почти каждый четвертый россиянин потребляет энергетики, а среди молодежи – каждый второй. Запрет на продажу подобных напитков несовершеннолетним позволит защитить здоровье школьников и остановит распространение вредных привычек.

Володин напомнил, что высокие дозы энергетиков повышают риск гипертонии, ишемической болезни сердца и диабета.

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