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Собянин: Метрополитен готовит книгу с рассказами пассажиров к 90-летнему юбилею

09:32
  • среда
  • 15 мая 2024

Столичное метро готовится отметить юбилей

В Москве выпустят книгу по случаю 90-летия столичного метрополитена. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Он напомнил, что история московского метро началась 89 лет назад, когда открылась первая очередь – "красная" ветка, которая шла от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением от "Охотного ряда" до "Смоленской". Спустя 90 лет Московский метрополитен насчитывает уже 294 станции. Строятся новые станции, а также три радиальные линии.

Мэр предложил тем, у кого есть тёплые воспоминания, связанное с метро, поделиться ими на Едином транспортном портале до 15 января следующего года.

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