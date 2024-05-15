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Элита киевских радикалов бросила свои позиции и сбежала

11:43
  • среда
  • 15 мая 2024

ВС России стремительно наступают

В Волчанске – эвакуация. И даже украинским пропагандистам не удается скрыть, что принудительная. С криками и нецензурной бранью полицейских. Жильцов заставляют покинуть квартиру. Видно, что женщина неуверенно остановилась в дверях. А ее муж и вовсе уезжать отказался. Этот спектакль снимают сразу несколько телекамер - очень важно показать, как киевская власть спасает мирных жителей от "жестоких" русских военных, которые хотят стереть Волчанск с лица земли.

Собственно, одна из целей этой эвакуации в том, чтобы вывезти из города всех, кто давно ждет освобождения от националистов, клики Зеленского и симпатизирует российским войскам. Говорить прямо о решении остаться люди опасаются, поэтому придумывают разные предлоги.

Но окапываться ВСУ начали поздно. Вот в поле на Харьковском направлении - сожженные экскаваторы и разбросанные бревна. Эту технику и боевиков, которые должны были выкопать траншеи и блиндажи, уничтожили наши разведчики.

В Волчанске российские бойцы заняли северные и восточные районы. А, по последним данным, прорвались и в центр города. Еще один мощный бросок после массированной ночной артподготовки удалось сделать в Липцах.

Липцы и трасса на Харьков, до которого по прямой меньше 17 километров, теперь как на ладони. А во время штурма позиций ВСУ добровольно сдалась еще одна группа боевиков.

Сегодня стало известно, что террористы из запрещенных в России группировок "Кракен" и "Братство" - самые жестокие и мотивированные головорезы ВСУ - меньше чем за сутки выбиты нашими войсками из поселков Избицкое и Старица. Проще говоря, элита киевских радикалов, бросив свои позиции, сбежала. Практически не оказав сопротивления.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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