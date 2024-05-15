Киев требует разрешить использовать американское оружие для ударов по российским городам

Ответственность за преступления Киева несёт Запад. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности. Дипломат добавил, что украинские военные используют террористические методы и наносят удары по мирным городам иностранным оружием. Разрешение от зарубежных спонсоров имеется. Покровители Киева публично это признают.

Это кислое выражение лица украинского постпреда Кислицы - признак того, что заседание, которое западные спонсоры созвали для очередного обеления Киева, пошло не по плану, стоило взять слово Василию Небензе. Российский постпред не стал молчать об атаке на Белгород, когда погибли мирные жители и десятки пострадали. А архитекторы киевского режима вместо жесткого осуждения террористов будто ослепли и онемели.

"Безусловно, за все эти преступления в первую очередь несёт ответственность режим Зеленского. Однако вина западных стран при этом ненамного меньше, поскольку спонсоры киевской хунты продолжают поставлять ей дальнобойное оружие, снабжают её разведданными, направляют на Украину своих инструкторов и наёмников в иллюзорной надежде нанести России стратегическое поражение и ослабить нашу страну", - заявил Василий Небензя.

А теперь и вовсе открыто заявляют, что дают разрешение Зеленскому бить по мирным целям оружием, которое поставляют Киеву. Недавно сказанные слова британского министра иностранных дел Джеймса Кэмерона повторяет уже и глава минобороны. Вот и издание "Политико" пишет, что свита Зеленского давит на США, требуя разрешить использовать американское оружие для ударов по российским городам: "Вы даете нам палку, но не позволяете нам ею воспользоваться".

Правда, на публике украинский попрошайка делает вид, что хочет лишь защищаться, выпрашивая ПВО. Но госсекретарь США Блинкен снова намекает: за каждую поставку придется платить жизнями украинцев и призывает усилить мобилизацию. О том, что это прямой путь к уничтожению Украины, заявил на заседании ООН наш постпред.

Но американские хозяева чувствуют себя в Киеве как дома. После переговоров с Зеленским - уже в компании министра иностранных дел Кулебы - американский госсекретарь пробует местное национальное блюдо. На стенах бара - портреты бойцов, которые гибнут за западные ценности.

Как вместе со всеми страдают США - Блинкен даже показал. Вернее, сыграл. И спел песню "Рок в свободном мире". В США разразился скандал. К слову, перевод песни украинцам показался слишком компрометирующим. О наркотиках и бедности - такой американской свободе. А она всё заметней и на улицах украинских городов.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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