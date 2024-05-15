В Тбилиси прошла новая акция протеста

США требуют от Грузии сменить курс
В Тбилиси - новая акция протеста. Активисты устроили шествие по центру города и попытались заблокировать автомобильное движение.
Масштабный митинг собрал десятки тысяч участников. Они выступили против закона об иноагентах. Накануне парламент страны одобрил его в окончательном чтении.
К демонстрантам обратились немецкий и литовский депутаты - они тоже пришли на акцию. А в США заявили, что принятый документ не соответствует американским ценностям и потребовали сменить курс. В противном случае пообещали фундаментально пересмотреть отношения с Грузией и пригрозили санкциями.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"