В Тбилиси прошла новая акция протеста

США требуют от Грузии сменить курс

В Тбилиси - новая акция протеста. Активисты устроили шествие по центру города и попытались заблокировать автомобильное движение.

Масштабный митинг собрал десятки тысяч участников. Они выступили против закона об иноагентах. Накануне парламент страны одобрил его в окончательном чтении.

К демонстрантам обратились немецкий и литовский депутаты - они тоже пришли на акцию. А в США заявили, что принятый документ не соответствует американским ценностям и потребовали сменить курс. В противном случае пообещали фундаментально пересмотреть отношения с Грузией и пригрозили санкциями.

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