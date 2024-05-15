В России продолжают вести борьбу с последствиями паводков

Сложная обстановка - в Якутии и Омской области

Порядка 30 российских регионов во власти паводков. Наиболее напряжённая обстановка - в Омской области. Уровень воды в Иртыше продолжает расти. МЧС укрепляют защитные насыпи, эвакуируют людей и животных, в пострадавшие районы подвозят продукты и воду.

По пояс в воде омские спасатели работают в Усть-Ишимском районе. Отсюда эвакуировали уже две тысячи жителей. Вывозить людей и животных порой приходится прямо с крыш.

В Омской области подтоплены более 500 домов и 800 приусадебных участков. Уровень воды в реке Иртыш продолжает подниматься. Сотрудники МЧС круглосуточно укрепляют защитные насыпи. Единственную дорогу в райцентр Усть-Ишим защищают с помощью тяжёлой техники. Такие земляные насыпи должны сдержать напор воды.

В Якутии продолжается активный ледоход на реке Лене. Он растянулся на 500 километров. Сотрудники МЧС проводят подрывы льда. Жителей сёл, которые оказались отрезаны от сообщения, эвакуировали на вертолётах в пункты временного размещения. В первую очередь вывозят маломобильных и пожилых людей, женщин с детьми. На вертолёте спасатели доставляют в подтопленные районы продукты, питьевую воду и предметы первой необходимости.

А это временная лодочная переправа в Тюменской области. Здесь под водой оказались десятки дорог. Уровень воды постепенно снижается, однако остаются подтопленными более 700 жилых и дачных домов, почти три с половиной тысячи приусадебных участков.

Это село Большой Карагай. Местные жители каждый день укрепляют временные насыпи. В последний раз большой паводок был здесь в 2016 году - но сейчас воды еще больше.

Из Курганской области паводок отступает. Реки в Оренбургской области вернулись в свои русла, однако под водой еще тысячи домов и участков. Спасатели откачивают воду из подвалов домов, с улиц и проводят дезинфекцию территорий.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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