Волонтеры доставили гумпомощь в город Алчевск в ЛНР

Помощь оказывает благотворительная организация "Справедливая помощь доктора Лизы"

Продукты питания, лекарства, средства гигиены, инвалидные коляски и средства реабилитации - очередная партия гуманитарной помощи прибыла в пострадавшие от боевых действий районы Донбасса.

Предметы первой необходимости собрали и доставили в город Алчевск Луганской народной республики волонтеры благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы". Сотрудники фонда на регулярной основе оказывают адресную помощь жителям ЛНР и ДНР, а также медицинским и социальным учреждениям народных республик. До конца года волонтеры планируют помочь около двум с половиной тысячам человек.

"Благодаря поддержке Фонда президентских грантов мы имеем возможность оказывать и адресную помощь нуждающимся этих территорий, и помощь медицинским учреждениям, в которых лечатся дети, и учреждениям родовспоможения", - рассказала Ольга Демичева, президент Фонда "Справедливая помощь доктора Лизы".

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