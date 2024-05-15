Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Ярослава Боталова

Помощь требуется срочно

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение трехлетнего Ярослава Боталова. Его историю мы рассказывали накануне.

Мальчик борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Позади несколько тяжелейших курсов химиотерапии. Теперь Ярославу нужна срочная пересадка костного мозга. Кроме того, потребуются тотальное облучение и сопроводительная терапия. Общая стоимость лечения - почти пять миллионов рублей. И благодаря вам у семьи есть деньги на лечение. Вся необходимая сумма собрана.

Слова благодарности от мамы мальчика: "Мы хотим выразить огромную признательность за помощь в сборе средств на лечение нашего маленького мальчика! Благодаря щедрым и открытым сердцам, способным слышать боль других и готовых помочь, происходит истинное волшебство. Ваша помощь, которая дала нам сил и веру, поддерживающую в борьбе за жизнь Ярослава, стала светлым лучиком в темный период жизни! Нас ожидает непростой путь трансплантации и дальнейшей реабилитации, но, благодаря Вам, мы сможем его пройти. У нас появился шанс на здоровое завтра, на счастье и радость в глазах нашего ребенка. Мы благодарим за Ваше сострадание и добро! Пусть каждый, кто протянул нам руку помощи, будет окружен заботой и любовью, пусть в Ваших жизнях царит мир, пусть Вас окружают только радостные события и светлые эмоции! Спасибо, что Вы с нами! С уважением и благодарностью, мама Ярослава".

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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