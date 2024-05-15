Стало известно о новой мощной геомагнитной буре

Активная область светила сместилась в сторону

Везение космического масштаба. Жителям Земли посчастливилось избежать геомагнитной бури, которая могла стать одной из самых мощных в истории наблюдений.

Дело в том, что накануне ученые зафиксировали на Солнце серию вспышек высочайшего класса интенсивности. По силе они значительно превосходили те, что на прошлой неделе вызвали небывалые полярные сияния в южных широтах. И произойди они двумя днями ранее, последствия на Земле могли быть апокалиптическими - сбои в работе спутников, выход из строя электроники и ухудшение самочувствия миллионов людей стали бы практически неизбежными.

Однако за прошедшие 48 часов активная область светила заметно сместилась в сторону, и таким образом потоки солнечного ветра пройдут мимо нашей планеты.

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